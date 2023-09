Piura: padres de familia sacan agua de pozo de colegio por falta de pagos en recibos

Un grupo de padres de familia del colegio Juan Pablo II de Paita en Piura denuncian que la institución educativa no tiene agua por falta de pagos en los recibos de luz para el funcionamiento de una motobomba.

Ante este problema, los apoderados tienen que acercarse a las instalaciones del plantel para poder sacar el recurso hídrico de un pozo con baldes.

CLASES SIN LUZ

Asimismo, los alumnos no pueden llevar sus clases con normalidad, debido que al no contar con luz las actividades se realizan a oscuras y no pueden llevar lecciones de computación.

Se conoció que durante todo el día el colegio Juan Pablo II atiende a 4 mil escolares, quienes regresan a sus casas horas antes de la finalización de la jornada escolar.

Finalmente, no es el único plantel de Paita que tiene estas carencias, sino que existirían más instituciones con el mismo problema, por lo que los padres hicieron un llamado al ministerio de Educación (Minedu) a realizar una supervisión.