Precio de limón se dispara: en Chiclayo se vende la unidad a un sol

El precio del limón, un producto de la canasta básica familiar, continúa al alza, en esta ocasión, un equipo de Panamericana Televisión, pudo constatar esta situación desde el Mercado Modelo de Chiclayo.

De acuerdo a vendedores del centro de abastos, los precios ahuyentan a los compradores quienes evitan comprar este producto. Según informaron el precio por 25 limones fluctúa entre S/16 y S/20. Mientras que el ciento de Limones está en 80 soles y la unidad a un sol.

“El problema es que la gente no está comprando por el costo, pagar un sol por un limón es caro. Antes una bolsa de limón de 40 kilos estaba en S/40 y ahora está en S/650 esta situación es insostenible”, afirmó un vendedor.

NO HABRÁ PRODUCCIÓN EN SEPTIEMBRE

Los agricultores de la zona indicaron que debido a la ausencia de floración no habrá producción de limones en el mes de septiembre por lo que la escasez de este producto se acentuará conforme pasen los días.

“La gente piensa que nos estamos llenando de dinero, pero no ven la realidad de la situación, nos preocupan las lluvias, que echaron abajo la flor y al no haber flor no hay producción”, dijo en preocupado comerciante.