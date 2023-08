Roberto Chiabra a favor de la nueva Policía de Orden y Seguridad: “estamos en urgencia”

El congresista Roberto Chiabra se pronunció sobre la propuesta del ejecutivo para crear una Policía de Orden y Seguridad, como una posible respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana en el país. El legislador puso a Ecuador como ejemplo en caso de no actuar.

“No estamos haciendo nada con la inseguridad ciudadana, la estamos haciendo crecer y nos van hacer llorar. Pongámonos con el ejemplo del Ecuador, un país pacífico que, de la noche a la mañana, fíjese la violencia”, manifestó a la prensa.

“Los exquisitos y los discriminadores, ¿por qué no hacen una encuesta y preguntan a la gente si quieren que salgan los soldados a seguridad ciudadana? Seguramente que el 80% o 90% de la población va a decir que sí. Esos chicos en licencia no sirven para nada. El Estado invierte dos años en su formación y capacitación y el Estado debe aprovecharlos a ellos. ¿Quién dice que todos los que se licencian quieren ser policías? Ese es otro tema”, señaló el parlamentario.

“ESTAMOS EN URGENCIA”

Explicó que ante la urgencia se necesitan más efectivos policiales y que no se puede estar esperando dos o tres años a que se formen. “Recuerden que los chicos que entran al servicio militar en los cuarteles con 17 y 19 años, en un mes entran de reclutas y con instrucción básica individual, se vuelven soldados. En el siguiente mes hacen instrucción básica contrasubversiva: patrullan, combaten y son los que han derrotado militarmente a Sendero y al MRTA”, enfatizó.

“En la seguridad ciudadana hay que ver dos cosas: el crimen organizado, que lo ve la inteligencia policial y sus subunidades especializadas, pero en la delincuencia común los ciudadanos dicen que no hay ningún policía. ¿No queremos policías en la calle disuasivos? Entonces, estamos en urgencia. Si vamos a demorarnos un año en tener más efectivos, si vamos a ser exquisitos pidiendo que se formen en 3 o 5 años, no hagamos nada. No nos quejemos. Hay que hacer algo”, finalizó el legislador.