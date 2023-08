Patricia Andrade sobre caso de menor violada: “Una niña no está preparada para un embarazo”

Una niña de 11 años resultó embarazada tras ser abusada desde los siete años, y abrió el debate sobre el aborto en este tipo de casos, al respecto, la ONU se pronunció y mostró su preocupación sobre lo que está pasando en torno a este caso en el Perú, es en este sentido que diversos especialistas se han pronunciado al respecto.

En entrevista con 24 Horas, Patricia Andrade, asesora de la Dirección de Programas de Promsex, indicó que, el falló de la junta médica de Iquitos es un error, “Este es un caso en que la vida y la salud de la niña están en riesgo, su cuerpo está en proceso de desarrollo, las funciones mentales superiores para procesar situaciones difíciles están en proceso, negar el aborto terapéutico es condenar su futuro”, dijo.

CRITICÓ A MINISTRA

“Mientras más se dilate la decisión más daño se le va a causar a la niña, cada día que pasa el sentimiento de abandono y desprotección suma, ahora la menor está en manos del Estado, el caso es sencillo, una niña de 11 años está preparada física y mentalmente para enfrentar un embarazo y todas sus implicancias, la respuesta es obvia”, manifestó la especialista.

En otro momento de sus declaraciones, Andrade lamentó las declaraciones de la ministra de la Mujer “Yo he sido funcionaria pública, ser servidor público es servir a la ciudadanía, no ampararme en un marco para que me vayan a sancionar, por favor, estamos hablando de la vida, el bienestar y el futuro de la niña”. Puntualizó.