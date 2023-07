Huacho: autoridades buscan a sereno desaparecido por mar y tierra

Un valiente sereno identificado cómo Carlos Alberto Gómez Gamarra, desapareció cuando realizaba labores de rescate en la playa Chorrillos. El agente ingresó junto a unos efectivos de la Policía Nacional para salvar a las víctimas, pero debido a la fuerza de la marea no logró salir.

Tras su desaparición de inmediato se iniciaron las labores de búsqueda y rescate. “Tenemos la patrullera de costa que en horas de la mañana está haciendo un barrido de una zona por mar, porque puede haber la posibilidad que el cuerpo esté flotando. Paralelamente se hace la búsqueda por tierra, en apoyo del personal de la capitanía y serenazgo, y de todas las personas que se quieran sumar a la búsqueda por tierra”, explicó Christian Fuentes, capitán del puerto de Huacho.

PIDEN PRUDENCIA A LA POBLACIÓN

Asimismo, recomendó a la población no ingresar a playas que han sido declaradas cómo no aptas para bañistas. “Esta zona no es apta para los bañistas. Desde el comienzo del año el alcalde tomó esa decisión, por lo que se recomienda a todos los ciudadanos que no sean negligentes, no ingresen al mar, ya que esta zona de playas no cuenta con personal capacitado como personal de Salvataje de la Policía, para que si pasara alguna emergencia tomen acción inmediatamente”, manifestó.

Por último, los familiares de este valiente sereno pidieron a las autoridades que continúen con la búsqueda hasta para ubicar el cuerpo de su ser querido.