Huaura: ingeniero es hallado muerto con un balazo a la altura del tórax

Un hombre fue encontrado sin vida muy cerca al mirador de la localidad de Hualmay, ubicado en la provincia de Huaura. La Policía halló a Leónidas Portilla Ramírez de 40 años, un ingeniero que llegó desde la ciudad de Lima para reencontrarse con sus ex compañeros de promoción de colegio.

Las autoridades encontraron a la víctima con un impacto de bala a la altura del tórax lo que habría ocasionado su deceso. Según sus familiares, Leónidas Portilla nunca habría recibido amenazas por lo que exigen a las autoridades que se haga justicia y se encuentren a los responsables de este crimen.

PIDE JUSTICIA

“Yo lo que pido es justicia para mi hijo. Él no ha sido ningún delincuente, mi hijo no ha sido ninguna persona mala, ha sido un ser humano bueno una persona buena no merecía esa muerte”, manifestó la madre del ingeniero.

Finalmente, los agentes de criminalística han iniciado con las investigaciones para esclarecer el asesinato de este hombre que deja a dos hijos en la orfandad.