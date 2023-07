Huancayo: madre de niño con quemaduras de 60% pide cama en el Instituto de Salud del Niño

Piden ayuda. Un menor de 11 años resultó con el 60% de su cuerpo quemado tras un accidente en donde una olla caliente y aceite hirviendo cayeron sobre su cuerpo en Huancayo.

Los hechos sucedieron cuando un conductor en presunto estado de ebriedad, identificado como Paúl Capcha, chocó su vehículo contra una feria en dónde la madre del infortunado niño vendía comida.

El accidente originó que las ollas y sartenes caigan sobre el menor y le ocasionen quemaduras de segundo y tercer grado, razón por la cual el afectado debe ser traslado a Lima para su atención.

SOLICITAN AYUDA

La comerciante Nora Huaroc Soto, madre del niño, entre lágrimas solicitó que puedan ofrecerle una cama libre en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

"Apóyenme para que me den cama en San Borja, se los pido por favor, el doctor ya me dio la transferencia, solo que no hay cama disponible en Lima, ayúdenme, por favor", manifestó la desesperada madre.