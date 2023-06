Chincha: delincuente amenaza a mujer con matarla si no entregaba todo su dinero

Las cámaras de seguridad de una transitada calle de la provincia de Chincha lograron registrar un salvaje asalto a una mujer, quien fue interceptada por un delincuente cuando se trasladaba en un mototaxi, al parecer, después de haber salido de una identidad bancaria.

Según se puede apreciar en las imágenes, ladrón que vestía una con gorra y llevaba puesto una mascarilla, logra bajar del vehículo menor a la ciudadana y con arma en mano lo amenaza propinándole insultos para que entregue todo su dinero, si no lo asesinaría.

“Dame la plata. Sal de ahí. Dame la plata que has sacado del banco c**t**m”, le decía el delincuente en un primer momento a la mujer, a lo que ella le respondía que no tenía nada de dinero. “Te mato, te mato, no te muevas y dame la plata”, insistía el ladrón.

SE HABRÍAN EQUIVOCADO DE VÍCTIMA

Entre gritos y jaloneos, con los vecinos asustados, incluyendo el chofer de la moto, poco o nada pudieron hacer para salir en defensa de la mujer y evitar más insultos y agresiones. Al no lograr su cometido, el ladrón huye del lugar apenas llegó su cómplice en una motocicleta. Todo hace indicar que los facinerosos se habrían equivocado de víctima.