Reniec atenderá el viernes 30 de junio y sábado 1 de julio en 135 oficinas

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) comunica a la ciudadanía en general que atenderá este viernes 30 de junio y sábado 1 de julio para trámites y entrega de DNI en sus centros de atención autorizadas a nivel nacional.

El horario de atención será: el día viernes de 8:45 a.m. a 4:45 p.m, y el sábado de 8:15 a.m. a 12:45 a.m. a fin de que los usuarios puedan tramitar y recoger su documento de identidad, según las oficinas disponibles. Revisar relación de agencias para cada día los siguientes links: https://bit.ly/44mWvIt y https://bit.ly/3Nn6p5W .

Antes de acudir a la agencia, verificar previamente en la web del Reniec que el DNI ya se encuentre al 100% y listo para recoger, para que puedan hacerlo sin inconvenientes.