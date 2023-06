Mujer es atacada con pala por el padre de su hijo: "me dijo que me va a matar"

Una mujer y su hija fueron atacadas violentamente con una pala y cuchillo por su pareja tras no aceptar el término de la relación, según la madre de la agraviada. El condenable hecho tuvo lugar en Pativilca.

Los vecinos del Asentamiento Humano Santa Rosa acudieron en auxilio de la mujer ante los gritos desesperados de la hija mayor de 11 años de la agraviada.

A causa de los gritos de auxilio de la menor, el sujeto la atacó con un cuchillo provocándole cortes en su mano.

LA AMENAZÓ

La mujer de 19 años fue conducida al hospital de Barranca para ser atendida por las graves heridas que le causó con una pala, su expareja.

Finalmente, en declaraciones para 24 Horas, la afectada pidió justicia a las autoridades y pidió garantías para su vida. "Si me pasa algo, el único responsable es el padre de mi hijo de 1 año, me dijo que no me va a matar y no me va a dejar ser feliz", acotó.