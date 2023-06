Tarapoto: turista francés que sufrió robo y estaba perdido se reencuentra con su amigo

Virgile Chalumeau, un ciudadano francés de 46 años de edad nuevamente se volvió a reencontrar con su amigo de viaje, luego que de lo perdiera y fuera violentamente asaltado luego que dejara el hotel donde se hospedaba para salir a conocer nuevos parajes, en la ciudad de Tarapoto.

El turista francés fue golpeado por los delincuentes que lo arrebataron todas sus pertenencias entre ellas su pasaporte, su celular y tarjetas de crédito y débito, dejándolo sin posibilidad de retirar el dinero que tenía en el banco.

Según indico, acudió a la comisaria a denunciar el hecho, pero no le hicieron caso porque no dominaban el idioma. Al no tener ayuda de nadie no le quedó otra opción que mendigar y dormir por el parque Suchiche, donde los vecinos al ver el deplorable estado del extranjero decidieron pedir ayuda y difundir su caso.

Finalmente, después de haber deambulado durante tres meses por las calles descalzo, pidiendo limosna y durmiendo en las calles de la ciudad de Tarapoto, se reencontró con Fabien Chaustier, su colega francés que vive en el Perú hace 7 años, que también lo andaba buscando desde hace un mes.

HABLÓ CON SUS FAMILIARES

Tras varios meses sin tener contacto con su familia en Francia, Virgile, al fin pudo conversar con su madre,tras esto, fue llevado al hospital de Tarapoto para que le curen sus heridas y luego comenzar los trámites en la embajada para recuperar su pasaporte y por fin regresar a casa, junto a sus seres queridos.