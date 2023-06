Juliaca: manifestantes expulsan con papas podridas y agua a capacitadores del Minsa

Capacitadores del Ministerio de Salud fueron expulsados por un grupo de pobladores en medio de insultos, además les lanzaron papas podridas y les arrojaron agua. Los enviados del Minsa iban a participar como ponentes en una capacitación en el centro de salud Jorge Chávez de la ciudad de Juliaca.

Este grupo de manifestantes, familiares de las personas que fallecieron durante la violenta ola de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, imaginaron que llegaría la ministra de Salud y la esperaron con pancartas en manos.

“DINA NO NOS REPRESENTA”

“No los vamos a recibir, a ningún ministro de Dina Boluarte, porque estamos dolidos. Son 22 muertos en la región Puno, en otros departamentos son casi 70 muertos. No lo vamos a permitir”, manifestó una protestante.

En tanto, otra manifestante aseguró que Boluarte no los representa. “La repudiamos, no nos representa, no la queremos. La región de Puno no quiere ningún representante de Dina Boluarte”.

Ante este recibimiento hostil, los capacitadores del Ministerio de Salud optaron por retirarse del lugar para salvaguardar su integridad.