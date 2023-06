Dengue en el Perú: incremento de casos de dengue provocó colapso de postas médicas en Sullana

Claman por ayuda. El alcalde del distrito de Miguel Checa, Pedro Zapata Sócola indicó que el servicio de los establecimientos de salud ha colapsado en su distrito a causa del incremento de pacientes contagiados por dengue.

En entrevista con 24 Horas, el burgomaestre indicó que la situación de su comuna es preocupante debido a que se han presentado muchos casos por dengue hemorrágico y que a falta de camas muchos pacientes se encuentran en el suelo de los centros de atención hospitalaria.

“Ya colapsaron las postas, no tenemos el apoyo del Ministerio de Salud en la zona, no hay fumigaciones a pesar de las coordinaciones, no hay camas para atender a los vecinos del distrito”, enfatizó.

En otro momento de la entrevista también manifestó que debido a la situación muchos ciudadanos afectados con esta enfermedad tampoco pueden atenderse en otros hospitales cercanos como el de Sullana debido a que también se encuentran colapsados.

NO TIENEN ALTERNATIVA

Zapata Sócola, también incidió en la falta de agua potable en la zona obliga a los vecinos a almacenar el líquido elemento en recipientes para su consumo. Es necesario precisar que el agua limpia guardada en depósitos facilita la reproducción del mosquito portador de la enfermedad, lo que empeoraría la grave problemática de salud.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

El alcalde de Miguel Checa, también recalcó que, se está trabajando con los directores de los Centros de Salud para realizar campañas de prevención para evitar el contagio por dengue.