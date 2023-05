Ica: Funcionario municipal fue capturado por ofrecer dinero a menor a cambio de intimidad

El subgerente de Obras Públicas en la Municipalidad Provincial de Ica, César Vicente Alejandro Mantari Intimayta (41), fue detenido por agentes de la Policía cuando se disponía a subir a su auto a una menor de edad de 13 años tras haberla contactado por redes sociales y ofrecido dinero a cambio de un encuentro sexual.

Según el padre de la menor, el funcionario edil le enviaba de manera constante mensajes subidos de tono y le ofrecía pagarle 250 soles a cambio de tener sexo. La menor dio aviso a su progenitor de lo que sucedía y pactó un encuentro para que la autoridad municipal fuera detenida por la Policía.

“Mi hija tiene alta confianza conmigo y me llama a las 10 de la mañana y me dice papá hay una persona que me está invitando, me quiere pagar 200 soles para tener intimidad, es donde yo salgo de mi trabajo, voy donde estaba, cojo el celular de ella y le escribo a esta persona haciéndome pasar por ella, donde le ofrece diferentes tipos de actos sexuales”, relató el padre.

“Le increpo y se me viene a los golpes. Pedí ayuda a la población y digo que esa persona quiere raptar a mi hija y los mototaxistas y otras personas me ayudan a reducirlo, luego vino la policía y lo detuvo”, agregó.

FUE SEPARADO DE SUS FUNCIONES

La Municipalidad Provincial de Ica, emitió un comunicado oficial, donde informó la separación inmediata de Mantari Intimayta en el cargo de subgerente de Obras Públicas, en tanto duren las investigaciones y diligencias, y se comprometieron a ser rigurosos en el proceso de selección, con mayor énfasis en el perfil psicológico.