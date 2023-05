Piura realizará paro contra ministra de Salud por sus respuestas ante crisis del dengue

Los ciudadanos en Piura se encuentran en una dramática situación por el avance del dengue. Decenas de personas, entre niños y adultos, deben esperar horas sentadas en bancas de madera o sobre el suelo, hasta que puedan ser atendidos en los hospitales.

Algunos refieren que acudieron desde las 6 de la mañana, sin embargo, pasada las 9 de la noche aun no podían pasar consulta, y los que tuvieron suerte en ser atendidos, deben comprar las medicinas en las boticas o farmacias, ya que el nosocomio no cuenta con medicamentos.

El día de ayer la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, llegó a Piura para presentar a los especialistas internacionales que fortalecerán las medidas adoptadas contra el dengue.

Sin embargo, durante la conferencia la titular de Salud tuvo un altercado con la prensa que pedía respuestas ante la alarmante cifra de contagios. Previo a retirarse raudamente, la ministra cerró su discurso indicando que su cartera le da cuenta al país.

Por otro lado, la Diresa Piura, que recientemente actualizó la cifra, reporta que los casos de dengue superan los 30 mil, de los cuales 40 han fallecido.

REALIZARÁN PARO

La población se estaría preparando para realizar un paro el próximo 1 de junio contra la ministra de Salud tras el altercado con la prensa que le increpaba por el aumento de casos de dengue, al retirarse y al regresar a Lima, la ministra se ‘lavó las manos’ sobre la emergencia sanitaria diciendo que los responsables eran los alcaldes municipales y la población.

Los piuranos reclaman porque hay hospitales que no funcionan, están colapsados, los pacientes de dengue se desmayan y tienen pre infartos ante la falta de medicinas y personal de salud, informó el corresponsal de Piura; ante ello, las autoridades están solicitando ayuda a Lima para socorrer el sistema de salud.

PLIEGO DE RECLAMOS

Exigen que se acabe con los ‘elefantes blancos’ como el hospital Los Algarrobos que aún no funciona, además que se entregue el hospital de alta complejidad, el cual es necesario para la población, especialmente para los más pobres. En tanto, el seguro social no funciona y no hay médicos necesarios para atender a los enfermos.

Por otro lado, los hospitales están desabastecidos, no tienen suero ni medicinas básicas, y las farmacias tampoco cuentan con medicinas y, en otros casos, se aprovechan de la necesidad de la población para aumentar los precios.