Piura: escolar de 15 años fallece de dengue y familia denuncia que hospital está desabastecido

La situación continúa complicándose en Piura, ante el avance del virus del dengue. Otro escolar pereció por esta enfermedad, tenía 15 años y acudía al cuarto de secundaria del colegio Enrique López Albújar, ubicado en el distrito veintiséis de octubre.

Según los familiares del adolescente, la fiebre no le bajaba por lo que decidieron llevarlo al hospital, donde lamentablemente falleció a las pocas horas. Cabe destacar que dicho nosocomio se encuentra totalmente desabastecido, de acuerdo a información de los familiares.

“Los hospitales dicen que no tienen nada, que no están abastecidos. Toda la receta que te dan es para que tú lo compres en la calle y les traigan para inyectar, no tienen nada”, informó una familiar del escolar fallecido.

Son cerca de 150 alumnos que faltan diariamente por síntomas de dengue, además de profesores y personal administrativo. Ante esta situación el director de la institución educativa, Oscar Salazar Rivas, indicó que tendrán una reunión con todo el personal docente y administrativo para determinar si suspenden las labores académicas presenciales y optan por las virtuales para evitar más contagios de alumnos y docentes.

MÁS DE 30 MIL CASOS CONFIRMADOS

Según el último reporte de Diresa Piura, hasta la fecha se tiene 30 mil 118 casos confirmados de dengue y 24 fallecidos, entre ellos dos escolares.

Hoy se hizo la despedida del adolescente que falleció por esta penosa enfermedad. El escolar habría sufrido de una enfermedad congénita.

Ante el aumento de casos en la zona, los padres están pidiendo a las autoridades más fumigación en los establecimientos educativos, así como más abastecimiento de medicinas en los centros de salud.