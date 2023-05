¡Extrema violencia! Sujeto fue captado atacando a su pareja hasta quitarle la vida a pedradas

En Cajamarca, un hombre fue grabado por una vecina en el preciso momento cuando asesina salvajemente a quien sería su pareja sentimental. El sujeto primero la agredió hasta dejarla prácticamente inconsciente, luego cogió una botella de vidrio la rompió y ataco reiteradas veces a su víctima.

Tras esto se retiró de la zona, sin embargo, regresó con una enorme piedra con lo que terminó de rematarla. En una rápida acción la policía logró intervenir a Alex Ever Quezada Tello de 26 años, por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio.

La mujer victimada fue identificada como Yahaira Urgiza Flores (32), quien fue asesinada por su pareja con total crueldad por un hecho de celos, además, este sujeto justificó su accionar diciendo que no cumplía sus labores domésticas.

FEMINICIDIO

La mujer fue trasladada con vida hasta el Hospital Regional de Cajamarca donde perdió la vida. Lo que causó gran indignación fue que el iracundo hombre no se detuvo pese a que varios vecinos le suplicaron que detenga el brutal ataque. Se sabe que este hombre ya había ocasionado agresiones a la mujer por anteriores casos de celos, aunque la víctima acudió a las autoridades éstas no quisieron recibir la denuncia por no presentar golpes evidentes.

Con este hecho se suman 12 casos de feminicidio en Cajamarca, mientras que a nivel nacional se han reportado 50 en lo que va del 2023.