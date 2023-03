Alcalde de Oyotún lloró por ayuda: “es la impotencia de ver tanto daño a mi pueblo”

En medio de lágrimas, el alcalde de Oyotún, Moisés Fernández Guevara, pidió ayuda para los damnificados en su distrito al gobernador de la región Lambayeque. Durante su alocución dijo que no podía detener las lágrimas ante la impotencia de no tener apoyo para socorrer a su gente.

“Si ustedes fueran a ver a mi distrito. Yo los invito. Vean tanto daño que tiene mi pueblo. Discúlpenme, pero es la impotencia, pero ayúdenme”, dijo el alcalde ante una audiencia atónita ante las palabras del burgomaestre.

“Necesito una retroexcavadora. A mí, todos los días, a cada momento me piden, no tengo recursos. Es la impotencia que me da porque yo lo vivo día a día, yo estoy ahí con mis hermanos ayudándoles, hasta la 1 o 2 de la mañana, agradeciendo también al Ejército porque nos están ayudando, pero cómo yo lo puedo hacer solo”, añadió el alcalde Fernández.

Finalmente, terminó con la frase: “ustedes dicen que nadie nos pide, ¿Cómo le vamos a pedir si ustedes no llegan a nosotros?”, culminó su declaratoria el alcalde.

La reunión se llevó a cabo en la sede del Gobierno Regional, que contó con la presencia del gobernador Jorge Pérez Flores y la jefa regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jennier Harvey.