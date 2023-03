Huaral: Huaico afecta a pobladores de Palpa, Huacho Chico, Huayan, Cuyo, entre otros

En Huaral, zonas como Palpa, Huacho Chico, Huayan, Cuyo, entre otros, estarían viviendo álgidos momentos luego de un huaico provocado por las fuertes lluvias, afectan sus viviendas, dejándolos completamente desprotegidos.

En el lugar se puede observar como el huaico arrasó con las viviendas, llevándose las pertenencias de los pobladores, quienes solicitan ayuda urgente de las autoridades.

Decenas de viviendas, y hasta las iglesias de la zona, resultaron completamente inundadas y llenas de barro, afectando a los residentes de la localidad.

NO TIENEN AYUDA DE LAS AUTORIDADES

Asimismo, vecinos de la zonas de Palpa, Huacho Chico, Huayan, Cuyo, entre otros, hicieron un llamado a las autoridades para que puedan brindarles apoyo, ya que hasta la fecha, nadie se habría acercado a la localidad para conocer acerca de la situación que se estaría viviendo tras el paso del ciclón Yaku.

“Hemos perdido todo, mis hijos no tienen nada de ropa, todo lo hemos perdido, hemos perdido cuyes, gallos, patos, siempre pasa esto, necesitamos agua comida, no tenemos nada, no ha llegado ni una ayuda”, señaló una vecina de la zona.