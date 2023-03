Alcalde de Arequipa señala que desconocía que iban haber strippers en evento del Día de la Mujer

En el departamento de Arequipa, se ha desatado una polémica debido a la presunta participación de strippers durante una celebración por el Día de la Mujer en la municipalidad provincial.

En las imágenes se puede ver, como en horario laboral, las trabajadoras participaron de este show de bailarines exóticos. En el lugar también se encontraba el alcalde Víctor Hugo Rivera, quien al ver este espectáculo optó por retirarse.

“En las especificaciones del presupuesto, solo figuraba el término ‘show artístico’, no que iban a contratar a bailarines de ese tipo, yo ni bien inició este acto deplorable , me levanté de mi silla y me fui a mi oficina. De inmediato comuniqué al gerente municipal José Augusto Arce que dé por terminada esa parte de la ceremonia por el Día de la Mujer", explicó el burgomaestre.

Asimismo, responsabilizó a la subgerenta de Recursos Humanos de la MPA, Virginia Bustos, a quien también estaría pidiendo su salida del cargo.