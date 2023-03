Polémico caso en La Libertad: Jueza declara padre biológico de un menor a hombre con esterilidad

Polémica en el departamento de La Libertad. Un ciudadano identificado como Lenin Jáuregui Novoa, quien afirma ser clínicamente estéril, denuncia que una jueza lo ha declarado padre biológico de un menor de edad, pese a su condición.

El afectado afirma haberse realizado diversos exámenes clínicos que determinan su condición, sin embargo, dicha evidencia no habría sido consideradas por la jueza de la localidad de Paiján, quien solo dio valor a una prueba de ADN realizada en un laboratorio que no se encuentra acreditado.

Niega vínculo con la madre

En declaraciones para 24 horas, Jáuregui Novoa asegura no haber tenido ningún tipo de vínculo con la denunciante y afirma que la madre del menor ha mentido en la documentación presentada ante la magistrada.

"Ella dice que me conoce por el Facebook, me conocerá de vista, pero nunca he tenido nada con ella, porque ella ha mentido en su documentación, que 4 meses ha vivido conmigo, ella, para comenzar, no sabe ni cómo se llaman mi mamá y mi papá", dijo.

Finalmente, Lenin Jáuregui anunció que presentó una apelación contra la sentencia de la jueza y buscará realizarse una prueba de ADN en un laboratorio certificado para probar su verdad.