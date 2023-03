Hombre es estafado al comprar vuelos baratos en página web

Un hombre fue estafado por una página web quien ofrecía pasajes aéreos a módicos precios a nivel nacional como internacional. Según denunció la víctima identificada como Cesar Vargas Ruiz que, buscaba viajar a la selva, sin embargo, al hacer el deposito del dinero, la asesora de la supuesta empresa que le vendió los pasajes lo bloqueo.

“Buscaba un pasaje de ida y vuelta de Lima a Tarapoto y estaba en el Facebook y vi una publicación de vuelos baratos a nivel nacional e internacional, pregunté y me cotizaron el vuelo por 60 dólares ida y vuelta. Me pareció buena oferta y envíe todos mis datos y el deposito de 228 soles en le BCP”, agregó la víctima.

“Me confirmaron el pago y me dijeron que los boletos me harían llegar en los próximos dos días después haber hecho la confirmación. Pasó el tiempo y no llegaba nada, pregunte por WhatsApp que es los que había pasado y me dijeron que es por el sistema. Días después me bloquearon sin dar respuesta” agregó.

Asimismo señaló quien lo asesoró en la compra de los pasajes fue Nicole Rafo León Flores, en relación al nombre de la empresa solo logró identificar, según indicó, como "Vuelos peruanos". "Una vez también me hicieron una estafa, seguramente son ellos, solo que han cambiado de nombre el logo”, agregó.

Vargas Ruiz también señaló que no es la única persona afectada, pues en la página de Facebook de la supuesta empresa, hay varios comentarios de personas quienes reclaman que aún no reciben sus boleto o constancia de pago. Sin embargo, estos comentarios son bloqueados minutos después.