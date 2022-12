Cusco: Capturan a sujeto que causaba desmanes y se pone a llorar durante la detención

Un hombre identificado como Darwin Dario Quispe de 24 años, fue detenido luego de ser identificado por realizar actos vandálicos en las violentas manifestaciones ocurridas tras la vacancia de Pedro Castillo, en Cusco.

Según las imágenes captadas por los testigos del hecho, este revoltosos hombre rompió la lunas de los carros, tirándoles piedras, si es que no se unían a las protestas, además de bajaba llantas, destruye locales comerciales, y se agarraba a golpes con quienes le pedían calma.

SE PUSO A LLORAR

Gracias a un operativo coordinado, agentes de la Policía Nacional lograron capturarlo, y ponerlo a disposición a la fiscalía, donde minutos después se puso a llorar pidiendo que lo perdonen por los actos vandálicos que realizó.

“En primer lugar que me perdonen por todo lo que he hecho y estoy arrepentido, no voy a volver a hacer las cosas que hice, yo nunca hice estas cosas, quiero que me perdone la población por todo lo que he hecho”, contó entre lágrimas.