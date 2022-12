Arequipa: Se confirma la muerte de una persona por enfrentamientos en Chala

Hace apenas unas horas se ha confirmado el fallecimiento de una persona, producto de los violentos enfrentamientos entre civiles y militares en la vía Panamericana Sur de Chala, en la ciudad de Arequipa.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, llegó sin signos vitales al Hospital EsSalud de Chala. Cabe resaltar que una Comisión de Alto Nivel tenía previsto dialogar hoy con los mineros que encabezan las protestas en la zona, no obstante, estos últimos decidieron no asistir.

Ante la negativa de los manifestantes a dialogar, los agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas procedieron a desbloquear la vía Panamericana, viéndose envueltos en un enfrentamiento con los civiles que impedían el tránsito vehicular en la zona.

Sobre el intento de diálogo

Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte; de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García; y de Energía y Minas, Óscar Vera; llegaron a Chala el día de hoy para iniciar diálogo con autoridades de la zona a fin de atender sus demandas y llegar a un acuerdo que permita el desbloqueo de la vía sin necesidad de enfrentamientos.

No obstante, el grupo de mineros que tomaron la carretera no acreditaron ningún interlocutor y se negaron a participar en el diálogo que buscaba poner un alto a la violencia.

