Pérez Rocha: "Debería ejecutarse régimen de excepción y darle la responsabilidad a las FF.AA."

El exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, se pronunció sobre las violentas manifestaciones que se vienen suscitando en diversos puntos del país en respaldo al expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en la Diroes tras intentar un golpe de Estado.

En entrevista exclusiva para 24 horas, Pérez Rocha indicó que es importante la intervención de las Fuerzas Armadas para poder controlar los enfrentamientos, saqueos y actos vandálicos.

"Acá debía de ejecutarse régimen de excepción y darle la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, porque si las Fuerzas Armadas no salen para controlar en forma real el problema que se está presentando a nivel nacional, vamos a estar como el estado de emergencia en Lima y Callao que y sin embargo no intervienen las FF.AA.", dijo.

Cuestiona al Ejecutivo

Asimismo, Pérez Rocha cuestionó al Gabinete Ministerial de Dina Boluarte y aseguró que el actual Ejecutivo no está preparado para controlar una situación como la que se viene viviendo en el Perú.

"Hay debilidad en este Ejecutivo que lamentablemente no está con gente preparada, empezando desde el ministro del Interior, es un ministro que sabemos cómo ingresó a ser Comandante General y yo no sé por qué se nombra a este señor (Cervantes) que no goza con la confianza de la institución", sostuvo.