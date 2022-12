Gobernador de Apurímac: hay un rechazo multitudinario al uso de la fuerza en las protestas

El gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón conversó con Ely Yutronic para 24 Horas Mediodía, respecto a la difícil situación que se vive en la región y a nivel nacional tras las manifestaciones que ya han cobrado la vida de dos jóvenes y varios heridos.

Baltazar Lantarón señaló que se han declarado tres días de duelo por el fallecimiento de los jóvenes de 18 y 15 años durante las protestas. Indicó que la población se ha sumando de manera multitudinaria en rechazo al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

VIOLENCIA EN AUMENTO

De acuerdo al gobernador, la crisis política es de carácter nacional, y añadió que se debe usar el estado de emergencia no para aumentar la represión. “La declaración de emergencia debe declararse no para aumentar represión policial sino para priorizarse en las agendas del Congreso y del gobierno la crisis social y las demandas de la población”, informó el gobernador. Añadió que lo importante que se busque dialogar con la población para que entiendan que un adelanto de elecciones no se puede realizar tan prontamente.

Asimismo, dijo que las exigencias de la población de la región Apurímac es el adelanto de elecciones, cierre del Congreso y una nueva Constitución, señaló Lantarón, y explicó que para que esto se cumpla lo importante es el adelanto de elecciones para que los otros dos se puedan concretar.