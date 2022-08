Pedro Castillo lideró sesión descentralizada del Conasec en Trujillo

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, participó de la segunda reunión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en la ciudad de Trujillo, para ver alternativas de solución a la inseguridad ciudadana que azota a nuestro país.

En dicha actividad oficial, el jefe de Estado se reunió con el gobernador regional de Trujillo, Manuel Felipe Llempén Coronel. En el evento también participaron la vicepresidenta Dina Boluarte, el premier Aníbal Torres y los ministros de Estado.

Tras una hora de diálogo, los miembros del Ejecutivo y las autoridades locales de la ciudad trujillana se deleitaron con un show artístico de marinera y otras actividades.

Castillo habló sobre situación legal de primera dama

En la víspera, Castillo Terrones participó de una actividad oficial en Andahuaylas y aprovechó para pronunciarse sobre la situación de su esposa, Lilia Paredes, quien fue sindicada como coordinadora de una presunta organización criminal dedicada al direccionamiento de obras.

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso compañeros no nos van a quebrar”, dijo.