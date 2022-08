Pedro Castillo: "Quieren engrilletar a mi esposa y al resto de mi familia"

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se pronunció respecto a la difícil situación legal que atraviesa su esposa Lilia Paredes y su entorno familiar, al ser sindicados como miembros de una organización criminal dedicada al direccionamiento de obras de saneamiento.

Desde la región de Andahuaylas, el jefe de Estado cuestionó que la Fiscalía busque "engrilletar" a sus familiares para "quebrarlo" emocionalmente. Al respecto, el mandatario aseguró que se mantendrá firme pese a las adversidades.

"Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso compañeros no nos van a quebrar”, manifestó.

Primera dama acusada de coordinar presunta organización criminal

Según fuentes del diario El Comercio, el empresario y postulante a colaborador eficaz, Hugo Espino Lucana, habría señalado ante la Fiscalía que Lilia Paredes y su hermana Yenifer, coordinaban todos los pormenores para la adjudicación de una obra en la región de Chadín.