Gobierno regional de Junín: detienen a militante de Perú Libre por soborno

El actual gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (GRJ), Gerardo Manuel Portocarrero Almonacid, fue detenido por la Policía Nacional cuando intentaba sobornar con 7 fajos de dinero al consejero por la provincia de Satipo, José Villazana Flores, para votar en contra del retorno del gobernador en licencia Fernando Orihuela Rojas.

Agentes de la Policía Anticorrupción y del Ministerio Público intervinieron al actual gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, militante y afiliado del partido Perú Libre.

Según la denuncia, este funcionario entregó la suma de 3 mil 850 soles al concejero regional, José Villazana Flores, para que vote en contra del retorno del gobernador en licencia Fernando Orihuela Rojas, así lo confirmó el mismo concejero Villazana, que dio aviso de este hecho a la Policía para que intervenga de inmediato.

“Me han citado a mí, me dijeron acompaña al gerente. Me llevó a un cafetín y ahí me dijeron te vamos a dar un dinero para que mañana votes”, manifestó el consejero y añadió que Perú Libre estaría buscando mantener en el cargo a Clever Mercado Méndez, quien se mostró sorprendido con esta acusación y negó su participación en este acto delictivo.

Cabe precisar que, a finales de julio, Fernando Orihuela presentó un documento al Consejo Regional para retomar sus labores como gobernador, luego que presentara su retiro de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, dejando al partido del lápiz sin candidato a la región Junín.