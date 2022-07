Huancayo: Capturan a policías por presuntamente recibir coima de sobrino de candidata a la alcaldía

Agentes de la dirección contra la Corrupción en Huancayo detuvieron a dos suboficiales de la policía, por recibir una presunta coima del sobrino de una candidata al sillón municipal en dicha región. Los efectivos fueron esposados y trasladados hasta la comisaría del sector.

Según el primer reporte policial, los policías involucrados habrían pedido una suma mayor de dinero al sobrino de la candidata, cuyo nombre no ha sido revelado, sin embargo, al ver que la persona no contaba con dicho monto, le pidieron 100 soles para no intervenirlo.

Los agentes del orden ya se encuentran investigando el caso para determinar si hubo o no un acto de corrupción por parte de estos agentes, además de esclarecer los motivos por los cuáles el sobrino de la candidata iba a ser intervenido.