Funcionario de Contraloría: “68% de municipalidades no brinda servicios de manera adecuada”

Luis Castillo, funcionario de la Contraloría General de la República y supervisor del operativo de limpieza pública se pronunció en entrevista exclusiva con 24 Horas Edición Mediodía, brindando detalles acerca del alto porcentaje de morosidad en arbitrios de diversos municipios.

Castillo manifestó que es importante que los municipios brinden un correcto servicio a los vecinos de la zona, lo que aseguraría que el porcentaje de morosidad en arbitrios disminuya.

“Hemos identificado que el 68% de municipalidades no está brindando el servicio de manera adecuada”, señaló Castillo en entrevista.

Asimismo señaló que desde la Contraloría de la República, se están revisando posibles estrategias para disminuir la brecha de morosidad.

“En la misma ley actual de residuos sólidos se promueve que los municipios puedan hacer convenios con empresas prestadoras de servicio como, agua, telefonía, cable o gas para poder asegurar este pago”, acotó.

SOBRE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LIMA

Según señaló Castillo, funcionario de la Contraloría General de la República, un tema de gran preocupación por parte de la ciudadanía sería la gran cantidad de contaminación ambiental que se puede reconocer en la ciudad.

Esto sería ya que Lima no cuenta con los rellenos sanitarios suficientes requeridos para la cantidad de población existente en la capital, según manifestó el supervisor del operativo de limpieza pública.

“Solamente en Lima metropolitana contamos con cinco rellenos sanitarios que abarcan 43% de residuos, sin embargo los residuos a nivel nacional se vienen disponiendo en botaderos que afectan el agua, aire y suelo, lo que está generando que estemos con sitios altamente contaminados”, indicó el funcionario.

SOBRE LOS OBREROS MUNICIPALES

Del mismo modo, Luis Castillo, funcionario de la contraloría, no pudo evitar pronunciarse acerca de la situación laboral en la que se encontraban los trabajadores municipales donde señaló que menos del 40% contaría con un seguro de riesgo laboral.

“El 71% de trabajadores municipales no cuentan con un examen médico, el 55% de trabajadores municipales no cuentan con vacunas antitetánicas, además, el 63.9% de trabajadores municipales no cuentan con un seguro de riesgo laboral”, acusó Castillo, señalando que es un tema de preocupación por parte de la Contraloría General, por lo cual ya se encontraban buscando estrategias para combatirlo.