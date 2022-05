Tarapoto: cientos son estafados con juego piramidal, pero no denuncian el hecho

Un centenar de personas se reunieron en el frontis de una vivienda ubicada en el jirón Independencia, en Tarapoto, para exigir la devolución de su dinero tras haber participado de un juego piramidal denominado criptomonedas CADP. Los afiliados denunciaron que el aplicativo donde invirtieron su dinero no funcionaba y esto generó preocupación.

Ante la demora en una respuesta clara, la tensión iba en aumento, por lo que la Policía tuvo que acudir para evitar que se desarrolle un enfrentamiento. Al llegar los agentes policiales intervinieron a Jhon Del Águila, quien sería el supuesto responsable de este negocio.

En medio de reclamos el intervenido fue llevado a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones.

ESTAFA PIRAMIDAL

De acuerdo al comisario de Tarapoto, la estafa piramidal es una invención de negocio de manera informal que no tiene ningún control de la SBS ni del Banco Central de Reserva. Las personas depositaron dinero a través de la nube, con la esperanza de ganar grandes sumas de dinero, pero no ocurrió así.

PESE AL AGRAVIO, SUJETO SERÁ LIBERADO

De acuerdo al comisario, este hecho sería un delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa, sin embargo, los agraviados hasta la fecha no han puesto una denuncia formal, tampoco han hecho un depósito en las últimas 24 horas para determinar la flagrancia, de manera que el sujeto no ha podido ser detenido. El comisario indicó que se intentó explicar a las personas para que hagan valer sus derechos, pero pese a ello, no lo han denunciado.