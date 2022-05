Anibal Torres: “Nuestros problemas hay que resolverlos mediante diálogo, no mediante violencia”

El actual presidente del Consejo de Ministros del Perú, Anibal Torres Vásquez, visitó la ciudad de Urubamba, en Cuzco, tras protestas y manifestaciones por parte de los comuneros, donde se estaría bloqueando el camino férreo a la ciudadela inca de Machu Picchu.

Este hecho se habría debido a que los ciudadanos nativos de esa zona, manifestaron su inquietud ante la ejecución del aeropuerto de Chinchero, además de la concesión del servicio ferreo de transporte de turistas hacia la ciudadela de Machu Picchu.

“El pueblo del Cuzco reclamó el aeropuerto de Chinchero y se está ejecutando la obra (...) la empresa no puede ser impedida de ejecutar la obra”, señaló el titular del PCM.

Del mismo modo, durante su discurso, presidente del Consejo de Ministros, insistió que la solución ante cualquier conflicto, sería a través de la comunicación entre las autoridades y la población, sin necesidad de llegar a afectar equipos de propiedad de la empresa privada que se encuentra realizando la ejecución de obras en el distrito de Chinchero.

“Si vamos a comenzar a destruir vehículos de la empresa, incendiar algo que es de la empresa, que sucedería si la empresa dice: ‘Yo me quito de aquí ‘, y demanda al estado por indemnización por los daños que se ha causado ¿Que sucedería?. El que pone dificultades a la ejecución de la obra, no es un cusqueño, no es un peruano, es un mal peruano, es un mal ciudadano”, manifestó Torres.

SOBRE BLOQUEO DE MACHU PICCHU

Asimismo hizo un llamado a los comuneros de la zona, para liberar el bloqueo ferreo que se habría provocado tras las manifestaciones.

“No vengo aquí a mentirles (...) nuestros problemas hay que resolverlos mediante el diálogo, no mediante la violencia”, finalizó.