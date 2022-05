Presidenta de la Asociación PYME Perú: “El gobierno nos ha vuelto más vulnerables”

La Presidenta de la Asociación Pyme Perú, Ana María Choquehuanca se pronunció en entrevista exclusiva con 24 Horas Edición Mediodía, señalando que la crisis económica estaría escalando a zonas urbanas de la población, lo que afectaría de cerca a las micro, pequeñas y medianas empresas del Perú.

“No estamos pidiendo bonos, no estamos pidiendo que el presidente nos resuelva el problema, lo que queremos son herramientas para poder resolverlo juntos”, señaló Choquehuanca en entrevista.

Asimismo, la presidenta de la Asociación Pyme Perú, se refirió acerca de la negativa del presidente, Pedro Castillo, a establecer comunicación, con la finalidad de plantear sus necesidades, y acciones que se podrían realizar en un Reactiva Perú focalizado en Mypes.

“El tema no pasa porque se anuncie que habrá subsidios sobre una planilla que únicamente beneficiaría al sector formal, que son un 20% (de las empresas)” acotó.

Del mismo modo, tras la nueva iniciativa que habría anunciado el Ministerio de Trabajo, liderado por la ministra Betssy Chávez, la representante del gremio de pequeños empresarios del Perú, saludó esta nuevo apoyo que se brindará, donde se señala el subsidio de planillas Mype, sin embargo manifestó que se encontrarán a la espera de que se puedan cumplir estos anuncios.

SOBRE POSIBLE HUELGA

La Presidenta de la Asociación Pyme Perú, Ana María Choquehuanca, descartó una posible manifestación, señalando que como empresarios no podrían salir a las calles a afectar el derecho de las personas al libre tránsito, sin embargo el gobierno sigue negándose a conversar con ellos.

“El presidente se niega a conversar con nosotros, no nos llama, el tema no pasa porque atienda un sector o atienda un problema (...) estamos conversando nuevas estrategias que nos permita presionar al gobierno para que nos atienda, el cual es nuestro derecho. Y que no nos atienda solo para conversar, sino para accionar” finalizó.