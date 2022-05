Aníbal Torres sobre conflicto en Las Bambas: “Estamos a punto de resolverlo”

Durante el doceavo Consejo de Ministros Descentralizados realizado en Huánuco, Aníbal Torres señaló que el actual Gobierno no es antiminero.

Ante las constantes críticas por parte de varios sectores, por un presunto uso propagandístico de los Consejos de Ministros por parte del Gobierno, el premier Aníbal Torres defendió los Consjeos Descentralizados y aseguró que dichas reuniones se realizan a solicitud de la autoridades locales.

“Aquí estamos por que la sociedad, la comunidad solicita estos consejos descentralizados, lo solicitan las autoridades locales, congresistas para que nosotros hagamos este tipo de reuniones lo cual mortifica gravemente a un pequeño sector especialmente de la prensa en nuestra capital”, señaló el premier Torres.

CONFLICTO LAS BAMBAS A PUNTO DE RESOLVERSE

En otro momento Aníbal Torres señaló que el actual Gobierno no es antiminero, pese a la existencia de una crisis que afecta a varias mineras formales. Asimismo, negó que exista una portátil de personas que asistan a los consejos descentralizados.

“Nosotros no somos antimineros, nosotros promovemos también la minería lo único que exigimos es que contaminen cada vez menos el medio ambiente. Promovemos la minería, nos critican por un conflicto que hay en Las Bambas, y como antes no protestaban de todos los conflictos en el corredor minero de las bambas, porque no dicen también que nosotros hemos resuelto la mayoría de conflictos y el ultimo que queda estamos a punto de resolverlo”, aseguró el primer ministro.

En Huánuco se desarrolló el doceavo Consejo de Ministros Descentralizados que congregó a alcaldes y algunos invitados.