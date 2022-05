Pedro Castillo afirma que denuncias en su contra son “inventadas”

El presidente Pedro Castillo participó de la ceremonia de inauguración de un proyecto de riego que van a beneficiar a 7 comunidades del distrito de San Jerónimo y Pacucha en Apurímac.

Durante su participación el jefe de Estado volvió a victimizarse asegurando que es discriminado por ser un campesino.

“Somos campechanos, somos de la chacra, somos más serranos que la papa y por eso cuando un compañero, un hermano del campo hoy pisa y gobierna desde el palacio no les gusta, nos discriminan se burla de la forma como hablamos”, afirmó el mandatario.

PEDRO CASTILLO CONFRONTA AL CONGRESO

En otro punto de su discurso, el presidente Castillo continuó con su política de enfrentamiento con el Congreso y aseguró que desde el Ejecutivo se han enviado 30 proyectos a comparación del Parlamento que, según Castillo, no han presentado un solo proyecto para solucionar los problemas del país.

ACUSACIONES SON INVENTADAS

Finalmente, el mandatario insistió en que las acusaciones de corrupción en su contra son inventadas. “Hoy nos quieren hacer ver, nos quieren poner el cliché de corruptos y quiero que me lo demuestren en donde he metido la mano a quien le he robado”, aseguró.