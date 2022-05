Irrumpe en vivienda de expareja y la agrede: “me manipulaba, decía que no me pegaría otra vez”

Otro hecho de violencia contra la mujer se registró en Chiclayo. Un sujeto ingreso a la vivienda de su expareja y la agredió salvajemente por celos durante la madrugada del pasado 6 de mayo. La víctima pudo ser ayudada en su momento gracias a la presencia de un amigo, pero el sujeto volvió a ingresar a su vivienda, luego que el amigo se retiró, para continuar su agresión.

“Ya habíamos terminado, pero siempre me mandaba mensajes, me insultaba, me amenazaba para que no saliera con nadie. Presenté una denuncia anteriormente porque me agredió frente a mis hijos, pero me prometió que no lo haría de nuevo y desistí de la denuncia. Pero, nuevamente, este hombre ingresó a mi residencia, rompió la luna de mi puerta y me golpeó, afortunadamente, mi amigo y mi prima me ayudaron”, narró la víctima.

De acuerdo al testimonio, este sujeto se fue aparentemente, pero esperó a que el amigo se fuera para regresar y agredirla. Además, contó que este sujeto la manipulaba asegurando que la iba a dejar en paz y que lo perdonara.

INDIFERENCIA DE LAS AUTORIDADES

Pese a que la víctima fue a sentar denuncia nuevamente, incluso pidió a las autoridades que lo capturaran en su vivienda, pero no hubo respuesta positiva. Según la joven no se ha dictado una orden de captura contra el agresor, por lo que teme por su vida y la de sus hijos.