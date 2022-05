Arroz subirá entre el 30% y 40%: “generará desabastecimiento en el mercado interno”

Edwin Altamirano, director de la Asociación Peruana de Arroz (APEAR), conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía, para referirse al posible aumento del arroz en un 30% y 40% en las próximas semanas.

“Desde agosto de 2021 hemos sufrido el incremento paulatino del costo de producción, eso ha significado un aumento en promedio del 30% a 40%, lo cual se traslada al consumidor final. Nosotros sabemos que el arroz subió en el mercado interno, por ejemplo, el arroz cáscara ha subido de 0.97 a 1.38 soles, ese promedio es lo que se está trasladando al arroz pilado”.

SE ESTÁ DEJANDO DE SEMBRAR ARROZ

“En la región San Martín se está dejando de sembrar los campos porque no es rentable sembrar arroz. Cuando llegamos a precios exorbitantes de 200 soles para pagar un saco de urea, no se puede manejar. Por eso el agricultor de selva, donde sus campos están necesariamente acondicionados para la siembra de arroz, si no hay rentabilidad se deja de sembrar arroz. Esto generara escasez en el mercado interno”, aseguró Altamirano, quien se encuentra preocupado por el alto precio de los fertilizantes.

ALTOS PRECIOS DE FERTILIZANTES LOS HA AFECTADO

“Nosotros sabemos que el arroz ha subido en los molinos, donde se procesa el producto. Nos sentimos preocupados porque buscamos alimentar al país con alimentos económicos, pero si no hay rentabilidad no significa que aumentando el precio vamos a tener márgenes de ganancia, pues el consumidor puede sustituir este alimento tan básico”, explicó el director de APEAR.