Mincetur publica Plan de Emergencia del Sector Turismo para impulsar reactivación económica

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, anunció la publicación del Plan de Emergencia del Sector Turismo, el cual establece una serie de medidas sectoriales para mitigar la crisis que atraviesa el turismo en el país.

El documento propone y sustenta normas -ante las instancias competentes-, sobre la base de las siguientes líneas de acción: rescate financiero, apoyo económico, facilitación turística, fomento de inversiones y promoción turística.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Carlos Canales, señaló que esta medida se da debido a la considerable disminución del turismo extranjero en el país, lo que pone en peligro la financiación del plan 'Reactiva', que tenia como objetivo llevar el turismo a los niveles pre-pandemia.

"Los flujos de turistas no vienen llegando. Del extranjero apenas tenemos 280 mil turistas en lo que va de esos tres meses, cuando antes tranquilamente en un mes habían 450.000 turistas, esto significa que el Ministerio de Economía tiene que ayudar al pedido que le ha hecho el ministro Roberto Sánchez a la cartera para poder sacar esta medida, si no se ponen en riesgo el cierre y la quiebra de 25.000 empresas la pérdida de 250 trabajadores e incluso no poder recuperar los 3 mil millones de soles que se presentaron en el reactiva para la actividad turística", indicó Canales.

La medida fue aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 123-2022-MINCETUR y validado con los representantes públicos y privados del sector de todas las regiones del país.

El plan busca que Perú logre, al cierre del 2022, superar la cifra de un millón de turistas internacionales, 25 millones de viajes por turismo interno y 900.000 empleos turísticos directos. Para este fin, establece más de 60 acciones prioritarias de coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado.

MEDIDAS

Gestionar el proyecto de Decreto de Urgencia que reprograma los créditos otorgados en el marco de Reactiva Perú a empresas turísticas hasta por 24 meses

Fomentar la participación de un mayor número de entidades financieras en las subastas del FAE Turismo

Gestionar el proyecto de Ley que exonera, fracciona o suspende el IGV, Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) a los prestadores de servicios turístico

Gestionar el proyecto de Decreto Supremo que autoriza y financia la entrega de más subvenciones a prestadores de servicios turísticos, en el marco del Programa “Turismo Emprende”, y asociaciones artesanales, en el marco de la Estrategia “Somos Artesanía”.

También se gestionará la conformación del “Equipo de trabajo de conectividad y transporte”, en el marco de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo, con el fin de abordar los siguientes temas: la eliminación total del distanciamiento social en los aeropuertos a nivel nacional; la promoción de nuevas rutas áreas internacionales y domésticas; la operación de nuevas aerolíneas regulares y low cost; la facilitación de la llegada, permanencia y salida de cruceros y embarcaciones recreativas; así como la mejora de la experiencia del turista en torno al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuerto Internacional Velasco Astete.