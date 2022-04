Gerente de IATA afirma que sueldo de controladores aéreos va de S/. 4 200 a S/. 60 000

En los estudios de Panamericana Televisión estuvo Martín La Rosa, gerente Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para hablar sobre el salario que ganan los controladores aéreos. La información que se tiene es de un sueldo básico de S/. 4 200, aproximadamente y estos pueden llegar hasta los S/. 60 000.

“Esto es lo que esta pasando, el programa periodístico que sacó la nota a demostrado que no se trata de un mes aislado sino de todos los meses que llegan a estos sueldos, en los casos de algunos controladores que están sindicalizados”, dijo el gerente IATA.

¿A qué se debe este paro?

Que es lo que esta pasando con los controladores aéreos porque están en esta situación de paralizaciones que ya han traído problemas para los colaboradores del aeropuerto y las aerolíneas durante la Semana Santa y que podrían generar más problemas si vuelven a ir a una paralización.

“Hay una serie de problemas con la corporación que se traduciría en la escasez de controladores aéreos en servicio esto hace que los actuales tengan que recurrir en horas extras poniendo en riesgo la seguridad de los vuelos”, mencionó Martín La Rosa.

“Hay algunas soluciones inmediatas como por ejemplo que se contraten a controladores aéreos extranjeros para llegar a los mínimos sin que se tenga que incurrir en las horas extras y como ellos indican podrían atentar contra su salud”, añadió.

¿No hay controladores aéreos en el Perú?

El problema pasa que no hay disponibilidad de estos profesionales en el mercado peruano, pueda ser que sea por un déficit de este tipo colaboradores encargados del control aéreo y es por esta razón que se tendría que recurrir a talento extranjero.

“Por el momento no la hay y esta es una realidad que ha quedado demostrada, no se cuenta con el personal suficiente. No hay una claridad y si esto se debería a la valla bastante alta que pone el aeropuerto para el ingreso de nuevos controladores porque vemos que, si hay muchas personas interesadas en seguir esa profesión, pero al final no consiguen el título”, manifestó el entrevistado.

Los daños que dejó la huelga

“El paro afectó a más de 8 000 mil pasajeros casi 46 vuelos que tuvieron que ser entre cancelados y tuvieron que cambiar sus itinerarios. Ese día la perdida fue de 17,5 millones de soles, sin embargo, las operaciones se vieron cambiadas y recién se restablecieron formalmente el día anterior”, apuntó el gerente de la IATA