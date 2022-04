Atención: Se normalizó la atención en el Hospital del Niño de Breña

A tempranas horas del día, sobre todo por la inmovilización que dio el Estado, el Instituto Nacional del niño en Breña había suspendido las citas del día de hoy, esto puso en alerta y preocupación a los padres de familia que ya habían sido programadas para este día además muchas personas venían fuera del Lima.

Además, se registraron gran cantidad de colas en los exteriores de este lugar para que los niños fueran atendidos y muchos de ellos han tenido que esperar bajo el sol en donde la situación era muy complicada ya que el instituto no daba una clara información si se harían las consultas de forma regular.

Normalidad por la tarde

La cosa cambio a las horas de la tarde porque ya no había aglomeración, pero el procedimiento de atención era muy lento debido a que había poco personal.

"Yo he tenido que venir a las 4 de la mañana, para que me atiendan, he puesto mi nombre en una lista y recién 8:30 lo han podido atender. Nos informaron que no podíamos ingresar debido al paro además del toque de queda porque no se encontraban los doctores", mencionó una paciente.

Esta señora ha venido desde Cajamarca para atenderse, también mencionó que ella se encontraba hospedada en una casa de un familiar en Carabayllo y que tuvo que tomar taxi para llegar a su cita debido a la inmovilización.

Cabe mencionar que estas personas no cuentan con los recursos necesarios y lo que gastan en el transporte lo necesitan para la canasta básico o para los pasajes de viaje de vuelta a su tierra. Lamentablemente esta inmovilización los ha perjudicado generando gastos innecesarios además de que posiblemente sus citas hayan tenido que ser reprogramadas.