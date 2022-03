Trujillo: Obra de arte ‘La Máquina de Arcilla’ se encuentra en ruinas

En la ciudad de Trujillo fue destruida la monumental obra de Emilio Rodríguez Larrain, que se encontraba cerca de las playas de Huanchaco y premiada como la mejor durante la tercera edición del arenal del arte de la ciudad de eterna primavera en el año 1988.

Los siete cubos de arcilla que formaban esta obra de arte llamada la máquina de arcilla ahora se encuentra en ruinas, el fotógrafo y artista trujillano, José Carlos Orillo fue quien dio la voz de alerta. Un equipo de Panamericana Televisión fue hasta el lugar de los hechos para ver cómo se encontraba la situación.

“El día martes 29 de marzo, me encontraba caminando por la orilla de la playa y me acerque a mirar la maquina de arcilla y me dio con la terrible sorpresa de que estaba totalmente en escombros”, dijo el artista.

“Esta destrucción ha sido hecha con un cargador frontal y lo más preocupante es que esto ha sucedido a plena luz del día, en un espacio público. La obra ha estado abandonada y a diferentes afectaciones del clima que lo ha llevado a terminar en escombros”, añadió.

Antecedentes

Lamentablemente no ha habido un serio cuidado con esta obra y José Carlos Orillo mencionó que esta no es la primera vez que hallan querido destruir esta obra.

“En el año 2018 ya hubo una primera afectación con un cargador frontal derrumbaron el primero de los cubículos esta obra. Si bien se detuvo, pero nadie se hizo responsable y tampoco se sancionó a nadie; dejando este hecho prácticamente en el olvido”, manifestó.

“A pesar del anterior y el actual problema la obra mantiene algunos muros en pie, parece ser que hay intereses de por medio que este terreno se libere además de que puede ser invadido por personas para que puedan obtener un beneficio económico”, agregó el fotógrafo.