Paro de transportistas: se desconoce hasta cuándo estará libre el peaje El Serpentín

En el peaje de la vía del Serpentín de Pasamayo, lugar donde circulan vehículos de carga pesada y buses interprovinciales, se ha podido desbloquear la vía desde las 10 de la mañana con ayuda de la Policía Nacional y de los transportistas.

Hace dos días que se encontraban varados decenas de vehículos de carga pesada, algunos llevaban carga de productos perecibles. Los conductores se encuentran más tranquilos, dado que algunos no pudieron dormir por la preocupación que genera este bloqueo.

¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ LIBRE LA VÍA?

Esta paralización continúa, pese a que la vía se ha liberado. De acuerdo a los conductores, no hay un tiempo de plazo de desbloqueo, solo la Policía Nacional ha liberado la vía, pero no se sabe si es por un tiempo determinado. Pero los conductores indican que suponen que no se volverá a bloquear estas vías por la problemática que se ha generado con el bloqueo y el traslado de productos a Lima.