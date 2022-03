Junín: PNP detiene a madre y padrastro por muerte de menor de edad

En el distrito de Huasicacha, que esta ubicado en la provincia Huancayo, Junín se registró la muerte de una menor edad al interior de una cueva. La policía capturó a Neri Poma Lazaro y Luis Huamán-Lazo Sandoval (28), madre y padrastro de la victima que son los principales sospechosos del asesinato del niño Yoshimar de solo 3 años.

Tras las primeras investigaciones se descubrió indicios y contradicciones que harían sospechar de la pareja por lo que fueron detenidos preliminarmente por 72 horas.

“Hemos solicitado la detención preliminar de la madre y su pareja de este menor de 3 años, que ha aparecido en una cueva por Chongozalto; el cuerpo del niño fue encontrado abandonado. Han sido detenidos el padrastro y la madre”, mencionó un efectivo de la PNP.

Los familiares del menor claman justicia

A la sede policial llegó el padre del menor, Wilson Guzman y dijo lo siguiente, “Ellos ya han estado conviviendo como un mes. Familiares y vecinos me comentaron que mi hijo había desaparecido, yo no lo quería creer, pero unos familiares de mi expareja me llamaron para decirme lo en verdad había sucedido”.

La madre de la detenida, indicó que sospechaba que algo malo le había pasado a su nieto, “mi hija me dijo que no sabía dónde estaba mi nieto. pero presentía que su pareja había hecho algo malo”.

El padre y los familiares del menor exigen a las autoridades que aceleren las investigaciones y piden justicia para que paguen los responsables de este macabro crimen.