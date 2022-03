¡Casi la linchan! directora de colegio tuvo que huir de padres que la acusaban de corrupta

En Huacho, durante una reunión de padres de familia del colegio Luis Fabio Xammar, la directora Ana Talavera Valdivia casi fue linchada por los molestos progenitores, quienes la responsabilizaban de corrupción. La Policía tuvo que intervenir para evitar los ataques y escoltar a la directora hasta la salida de la institución educativa.

Los padres terminaron muy molestos luego que no estuvieran de acuerdo con varios puntos de la reunión, entre ellos que la directora no haya rendido cuentas durante los cinco años que llevaba en el cargo. Según aseguraron los progenitores, le pidieron que entregue cuentas, pero Talavera Valdivia se negó y llenaba un libro que, según afirmaron, no estaba notariado.

PRESUNTA CORRUPCIÓN

Entre gritos, los padres de familia exigían a la directora que les explique qué sucedió con el dinero del alquiler de la piscina o del polideportivo, sin embargo, la mujer no daba respuesta valedera alguna, ante ello los padres pidieron su inmediata renuncia. Finalmente, la Policía tuvo que escoltarla hasta un patrullero mientras los padres salían en protesta y amenazaron con tomar la institución hasta que la directora salga del cargo.