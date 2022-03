¡Indignante!, serenos de Chiclayo arrebatan carretilla a vendedor de frutas y le cobran 900 soles

4 efectivos del Serenazgo de Chiclayo, hicieron uso desmedido de su fuerza y autoridad, para arrebatarle su carretilla a un vendedor ambulante de frutas en una calla céntrica de la ciudad. Este hecho generó indignación en el norte del país.

En el vídeo grabado por uno de los testigos, se puede apreciar cómo, de forma ruda, los 4 serenos le arranchan su carretilla al vendedor para subirlo a la unidad de serenazgo, dejando tirada su mercadería por todo el suelo. Los vecinos que pasaban por el lugar exigían que dejen en paz al comerciante.

Tras llevarse su carretilla, el vendedor ambulante sostuvo que los serenos le indicaron que debe pagar el monto de 900 soles si quiere recuperar su instrumento de trabajo. "Me encuentra la camioneta y se bajaron 4, y de frente me dijeroj ya perdiste. Me han cobrado 900 (por recuperar la carretilla), cuando una nueva cuesta 250", dijo.

Defensoría se pronuncia

Tras este indignante hecho, la Defensoría del Pueblo, solicitó a la gerencia de seguridad ciudadana de la Municipalidad provincial de Chiclayo, que se realicen las investigaciones debidas y establecer las sanciones que correspondan.