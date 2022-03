Colegio de Profesores: docentes no vacunados podrían ser impedidos de brindar sus servicios

A pocos días de iniciarse de manera oficial las clases presenciales, el Colegio de Profesores informó que hay alrededor de 20 mil profesores que no cuenta con ninguna dosis de las vacunas contra la COVID-19. Al respecto, el decano del Colegio de Profesores del Perú, Helí Ocaña, señaló que son múltiples los factores por los que los docentes no se habrían inmunizado.

“Los cerca de 20 mil docentes que no se han inmunizado están fuera de la estadística o pueden estar en el sector de los docentes contratados que no estuvieron trabajando al mes de diciembre, por lo que no participaron de este proceso”, explicó Ocaña.

RAZONES POR LAS QUE NO SE HABRÍAN VACUNADO

“El hecho de tener una fe religiosa independiente, temores a los efectos nocivos que podrían tener las vacunas, producto de las anti campañas que hubo en cierto momento”, manifestó el decano del Colegio de Profesores.

“En el interior del país, podría ocurrir que hay docentes que viven en zonas alejadas o rurales que creen que la pandemia no llegará a su zona. En cuanto a la tercera dosis, solo un 60% se ha colocado el refuerzo”, explicó Ocaña.

Dijo que a esto se añade que, en las últimas semanas, “con el nuevo ministro, ha habido renuncias de los principales responsables de la conducción del programa de vacunación y eso es preocupante para todo el país”, manifestó.

POSIBLES SANCIONES PARA NO VACUNADOS

Según la normativa vigente, los docentes que no quieran inmunizarse, pueden ser separados de realizar sus funciones, más aún si tienen más allá de 50 años.

En tanto, Ocaña indicó que desde el gremio se han hecho campañas para que los docentes acudan a vacunarse, sin embargo, el ministerio al liberar el aforo da la idea de que la pandemia está terminando y que ya no hay riesgo, “entonces eso hace que los padres de familia no lleven a sus hijos a vacunarse y que los docentes refuercen la idea de no vacunarse”, finalizó.