Opecu sobre aumento de precios de Repsol y PetroperÃº: "Pedimos la intervenciÃ³n de Indecopi"

Héctor Plate, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), estuvo en 24 Horas Mediodía, donde explicó cómo ha impactado la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento del precio del GLP y del balón de gas doméstico en el país.

El especialista señaló que Osinergmin reportó una disminución en los precios del combustible en el mercado internacional, excepto en el caso del GLP, que se dio a la alza.

"La variación internacional que hemos tenido hasta esta semana, la cual ha sido proporcionada el Osinergmin y que nos da a conocer a la población general respecto de los precios de combustibles, señala que esta semana hemos tenido una variación en general, salvo en el producto del GLP, que fue hasta alza, de reducción de precios", indicó

"Sobre esta materia esta reducción de precios han sido incluidos ya el IGV, entre 1 céntimo y 4 céntimos, es decir los gasoles variaron hacia la baja entre 1 y 3 céntimos, el diésel varió hacia la baja entre 24 céntimos y luego tenemos que los residuales también variaron entre 3 y 11 céntimos. Por el contrario el GLP experimentó un incremento de 11 y 8 en aumento, incluido IGV", continuó.

AUMENTO DE PETROPERÚ Y REPSOL

A pesar de la disminución de los precios a nivel internacional, las empresas Petroperú y Repsol han aumentando sus precios, en una acción condenada por Héctor Plate.

"Petroperú y Repsol, ambas petroleras, han emitido su lista de precios, los precios los han aumentado en el orden de 56 y 54 céntimos los gasoles, las gasolinas entre 52 y 55 céntimos, el diésel vehicular que como todos sabemos está dentro del fondo de estabilización de precios de los combustibles ha incrementado en 40 céntimos, el diésel industrial en 83 céntimos por galón, y lo mismo hemos observado ya en el GLP pero únicamente el GLP a granel que se ha incrementado en 11 céntimos por kilo, que viene a ser para el caso de los interesados en los temas en el tema vehicular, significa va a significar un incremento de entre 20 y 21 céntimos por galón", explicó.

El presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios señaló que ya han pedido la intervención de Indecopi, ya que consideran el aumento de los precios "un abuso".

"Esta alza que la consideramos abusiva porque no va en armonía, no sintonía con la variación internacional que es válida. Estamos dentro de una economía social de mercado, esta no es una economía de libre mercado la economía social de mercado permite la intervención del Estado en aquellas actividades de la economía nacional donde pueden existir oligopolios son monopolios duopolios que digamos actúan en exceso", expresó.

"Nosotros consideramos que el día de hoy, lo que nos está mostrando tanto Repsol como Petroperú, es efectivamente un exceso, y estamos pidiendo públicamente aprovechando de esta entrevista, al Indecopi la intervención del Indecopi porque tiene que resguardar los derechos de los consumidores en especial en lo que se refiere a la relación de consumo transacción comercial", indicó Plate.