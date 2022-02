Sunat podría tener acceso a toda la información contable de empresas

La semana pasada el Poder Ejecutivo emitió dos decretos legislativos, en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso, con los cuales cambian aspectos tributarios y del RUC.

Uno de los principales cambios es permitir que la Sunat exija los perfiles de acceso al sistema de procesamiento electrónico de datos con el que el deudor tributario realiza su contabilidad.

Según Tania Quispe, exjefa de la Sunat, esta medida “le permitirá a la Sunat entrar a ver toda la data de una empresa de manera remota”.

La experta indica que esta medida "puede generar mayor eficiencia y mejor control contra la evasión fiscal. Sin embargo puede generar un problema grave en la seguridad de la información del contribuyente".

No obstante, sostuvo que esta medida no le daría a la Sunat información a la que no tenga acceso ya, pero resaltó la importancia de que el MEF de garantías al contribuyente, para la seguridad de su información.