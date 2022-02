Caso Petroperú: directivos de HPO se allanan a impedimento fiscal de salida del país

En la audiencia de hoy, la defensa de los directores de Heaven Petroleum Operators (HPO) comunicó al juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que se allanan al pedido de impedimento de salida del país solicitado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la investigación que se les sigue sobre este proceso de adquisición de biodiésel por parte de Petroperú en octubre del 2021.

En el comunicado aseguran que si bien creen que esta medida es innecesaria dado que se viene colaborando con las investigaciones porque existe evidente arraigo de los directivos, su defensa no se ha opuesto a este pedido, "para demostrar que no se tiene ninguna responsabilidad en este proceso de adquisición y que, por el contrario, la oferta de saben Petroleum Operators fue largamente la mejor del mercado de biodiésel y por tanto, no hubo ningún perjuicio para Petroperú".

HPO indica que "es el principal interesado en que todos y por ello se viene colaborando con los medios a su alcance para que se llegue a la verdad en este tema lo antes posible".